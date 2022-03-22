Якутский производитель газированной воды займётся импортозамещением
Якутск, 22 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Увеличить объёмы производства намерена компания Якутии, которая выпускает газированные напитки. Там уверены, что в связи с уходом с российского рынка напитков иностранного производства якутскую продукцию станут чаще покупать, сообщило ЯСИА.
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В среднем в год компания производит 8 млн литров напитков, и теперь намерена увеличить в разы этот показатель.
Как сообщало ИА REGNUM, свою деятельность на территории России приостанавливает американский производитель безалкогольных напитков компания Coca-Cola. Об этом стало известно 8 марта.