Таллин, , 11:37 — REGNUM Министерство образования и науки Эстонии настоятельно рекомендует направлять детей из семей украинских беженцев в эстоноязычные школы, но опрошенные журналистами мамы хотят отдать детей в русскоязычные учебные заведения. Об этом сообщил гостелеканал Эстонии на русском языке ETV+ в своем репортаже.

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По словам вице-мэра Таллина Вадима Белобровцева, пока рекомендацию выполнять несложно, но что будет дальше, он не может прогнозировать.

«Понятно, что если этот наплыв будет продолжаться, если количество прибывших будет расти, то этот ресурс все равно себя в какой-то момент исчерпает. И нам так или иначе придется обращаться и в русскоязычные школы», — сказал Белобровцев.

При этом местные власти дают украинцам выбирать, в какие школы и детские сады отдавать детей. Бывшая харьковчанка Юлия Иванова расказала журналистам, что, скорее, отдала бы свою дочь в русскую школу: «Наверное, все-таки в русскую. Пока мы язык не знаем. Проще, легче будет сейчас влиться в русскую школу».

Еще одна харьковчанка Валерия в понедельник, 21 марта, с четырехлетним сыном поселилась в Палдиски (западная Эстония) и он пошел в русский сад. Город ей понравился именно потому, что в нем много русскоговорящих людей и она не чувствует себя как на чужой планете.

Если бы ей пришлось отдавать сына в школу, она тоже выбрала бы русскую, призналась Валерия.