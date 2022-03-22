Омск, 22 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 298 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 201 049. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 марта в федеральном оперштабе.

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За сутки в регионе госпитализировано 173 ковид-пациента (21 марта — 16), выздоровели 463 человека. Общее число выздоровевших в Омской области на сегодняшний день — 191 774 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в регионе выявили 338 носителей коронавируса, выздоровели 204 человека.