Казань, 22 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Татарии выявили за сутки 306 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 349 тестов на COVID-19. Госпитализировали за прошлый день 181 заболевшего, сообщает 22 марта общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На сегодняшний день в республике всего зарегистрировано 134 714 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 121 274 пациента, скончались 1824 человека. За сутки больничный закрыли 1293 пациента, умерли пятеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, после принятия решения на федеральном уровне в Татарии отменят оставшиеся антиковидные ограничения.

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