Барнаул, 22 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. На поддержку алтайских хлебопеков государство выделило 52 миллиона 243,7 тысячи рублей. Как сообщает 22 марта пресс-служба правительства Алтайского края, эту сумму распределят между предприятиями, обязующимися не повышать стоимость продукции по сравнению с предыдущим месяцем.

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Субсидирование произведут из расчета два с половиной рубля на каждый килограмм произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

Как пояснили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, после подписания соответствующего соглашения между Министерством сельского хозяйства России и правительством Алтайского края объявят отбор заявок предприятий на получение поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, пекарни и хлебопромышленные предприятия Алтайского края, который традиционно считается житницей России, в условиях введения антироссийских санкций оказались заложниками ситуации и вынуждены поднимать цены на свою продукцию: цена на муку и другие продукты растут каждую неделю, а помощь власти региона оказывают посредственную.

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