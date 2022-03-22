Пенза, 22 марта, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Пензенской области выявили 544 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели после лечения 2857 пациентов. С COVID-19 за минувшие сутки госпитализировали 75 носителей инфекции, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего по состоянию на 22 марта количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 176 021 случая. Выздоровели 152 523 пациента, скончались 5519 человек, в том числе семеро — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе врачи клинической больницы №4 больше двух неделей боролись за жизнь 101-летнего пациента с коронавирусом. После проведенного курса лечения мужчину выписали на амбулаторное долечивание.

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