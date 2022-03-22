Чита, 22 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 22 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 163 548 (+329 за минувшие сутки). Вместе с тем 147 051 пациент (+1130 за сутки) вылечен и снят с меднаблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число жертв составляет уже 2598 человек (+3 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 267 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 100 находятся в тяжёлом состоянии (-3 за сутки), 16 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-7 за сутки).

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