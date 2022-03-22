Глава Башкирии поручил помочь Донбассу стройматериалами
Уфа, 22 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Оказать гуманитарную помощь Донецкой Народной Республике строительными материалами поручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.
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Хабиров сообщил, что Донецкой Народной Республике очень нужны стройматериалы.
«У них разрушены дома, разбиты крыши, а скоро начнутся дожди. Им нужны шифер, профиль, пленка, фанера, другие продукты лесопереработки. Будем отправлять конвой», — поручил чиновникам глава Башкирии.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 18 марта из Башкирии отправили очередную колонну грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.