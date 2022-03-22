Барнаул, 22 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 22 марта 2022 года вакцинированы 1 382 595 человек (+102 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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Из общего числа привитых 56 699 жителей региона получили первую прививку (+1 за сутки).

Число полностью привитых граждан составило 1 228 994 (+85 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 96 902 ревакцинированных (+16 за сумки).

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