Самара, 22 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Более 15 тысяч человек находятся в состоянии «скрытой безработицы» из-за простоя или перехода на неполный рабочий день в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Очередь в Макдональдс соблюдает дистанцию

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Данный вопрос был рассмотрен на заседании штаба по повышению устойчивости экономики региона.

По информации министра труда, занятости и миграционной политики области Ирины Никишиной, численность зарегистрированных безработных за минувшую неделю в регионе почти не изменилась и составляет 11,6 тысяч человек. При этом число открытых вакансий составляет 41,9 тысячи единиц.

Отмечается, что в состоянии «скрытой безработицы» в результате простоя или перехода на неполный рабочий день в настоящий момент находятся свыше 15 тысяч человек, при чем половина из них — это сотрудники «АВТОВАЗа».

"В первую очередь из-за несправедливо объявленных недружественными странами санкций и продолжительного полупроводникового кризиса пострадала автомобильная отрасль — не только самарский автогигант, но и другие предприятия, чья деятельность связана с поставками электронных компонентов. Также из-за приостановки деятельности в простое находятся 1,6 тысяч сотрудников «Макдональдса», — сообщает пресс-служба.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил уточнить состав трудовых коллективов, которые находятся в простое или на частичной занятости (их образование, возраст, а также потребность в профессиональной переподготовке) для того, чтобы быстро организовать для них временные рабочие места и возможность заработка.