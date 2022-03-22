Кемерово, 22 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Всем предприятиям Кемеровской области поставлена задача — ускорить переход на импортозамещение. Об этом в ходе прямой линии сегодня, 22 марта, сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

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«Особенно по тем позициям (запчастям, технике и так далее), по которым введены санкции, — уточнил он. — На территории Кузбасса есть ряд льгот, продлили действие четырёх ТОСЭРов до 2030 года, принято решение о создании ОЭЗ «Кузбасс». Это всё льготные режимы для промышленников. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, новые заводы будут».

По официальным данным, в рамках создаваемой особой экономической зоны «Кузбасс» уже заключено 11 соглашений о намерениях по реализации инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 115,8 млрд рублей.