Перт, Австралия, , 10:21 — REGNUM Премьер-министр Западной Австралии Марк Макгоуэн, выступая на пресс-конференции 22 марта, объявил, что законы штата в отношении оружия будут ужесточены. По его словам, это будет сделано ради «безопасности общества», передает телеканал Nine News.

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«Мы должны поставить безопасность общества в основу наших законов об оружии в Западной Австралии», — объяснил премьер-министр.

Прежде всего речь пойдет об ужесточении требований к хранению огнестрельного оружия и его приобретения с тем, чтобы это могли делать «только ответственные люди».

Министр полиции Пол Папалиа в свою очередь добавил, что действующему в штате законодательству об огнестрельном оружии уже более 50 лет, и оно не отражает необходимость общественной безопасности, отдавая приоритет частным правам.