Канберра, 22 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. 22 марта министерство внутренних дел Австралии совместно с федеральной полицией открыли новый центр по борьбе с киберпреступностью в рамках общенационального плана по борьбе с противозаконной деятельностью в сети интернет. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Центр стоимостью 89 миллионов долларов США под названием «Совместный координационный центр полиции по борьбе с киберпреступностью» (JPC3) призван обеспечить использование разведывательных ресурсов для создания решительных мер реагирования на совершаемые в сети преступления.

Министр внутренних дел страны Карен Эндрюс заявила в ходе церемонии открытия, что пандемия коронавируса поставила на первый план необходимость борьбы с киберпреступностью, которая, по ее словам, является одним из «самых быстрорастущих» и самых распространенных видов преступности в Австралии.

«Инструменты и методы, используемые для ограбления или вымогательства в отношении австралийцев, стали более эффективными и более доступными, чем когда-либо прежде», — отметила министр.