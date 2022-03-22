Липецк, 22 марта, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Липецкой области 22 марта прекращён приём пациентов в инфекционные госпитали Данковской, Тербунской и Усманской районных больниц. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, отделения готовят к профильной работе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе отмечается снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. Из-за этого стационары, перепрофилированные ранее под ковидные госпитали, возвращаются к профильной деятельности. Ранее перестал принимать больных COVID-19 и вернулся к обычной работе терапевтический корпус Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед». С 21 марта по привычному профилю работает терапевтический корпус Грязинской ЦРБ в посёлке Матырский. Всего в инфекционных госпиталях региона остаётся 1200 мест, из которых заняты 756.

Для вакцинации и ревакцинации в области развёрнуты 36 стационарных и 41 мобильный пункт, задействованы 53 выездных бригады. Суточная мощность задействованных сил и средств позволяет выполнять до 12 тысяч прививок в день. Все пункты обеспечены вакцинами.