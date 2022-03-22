Мадрид, , 10:06 — REGNUM Глава правительства испанского автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо заверила, что она больше не говорила с действующим лидером «Народной партии» (Partido Popular) Пабло Касадо и бывшим генеральным секретарем партии Теодоро Гарсией Эхеа с момента начала внутрипартийного конфликта. Об этом она заявила в интервью телеканалу Antena 3.

Исабель Диас Аюсо PP Comunidad de Madrid

Она обвинила Касадо и Эхеа в попытке уничтожить ее «историей о коррупции там, где ее не было», чтобы она отказалась возглавить партию в Мадриде.

«То, что произошло, — это машина, созданная для того, чтобы уничтожить меня лично и политически», — сказала Аюсо.

В начале апреля состоится внеочередной съезд «Народной партии», в ходе которого, как ожидается, Пабло Касадо покинет свой пост.