Челябинск, 22 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 исцелились ещё 1103 человека. Об этом 22 марта информирует оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе эту болезнь одолели уже 292 832 пациента. А выявили за весь период пандемии 313 433 заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается уже 11 966 человек. Скончались от этого заболевания ещё 14 граждан.