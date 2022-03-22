Сидней, Австралия, 22 марта, 2022, 10:14 — ИА Регнум. 22 марта депутату парламента штата Новый Южный Уэльс (юго-восток Австралии) Гарету Уорду было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над мужчиной и подростком. Телеканал Nine News сообщил, что в полиции штата данную информацию подтвердили, отметив, что политик был освобожден под залог.

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В полиции Нового Южного Уэльса заявили, что расследование предполагаемых преступлений, связанных с сексуальным насилием, началось в мае прошлого года.

Уорду было предъявлено обвинение по трем пунктам. Полиция обвиняет депутата в непристойном сексуальном поведении в отношении 17-летнего подростка в феврале 2013 года и в сексуальном насилии над 27-летним мужчиной в сентябре 2015 года.

«Я невиновен и намерен это доказать», — говорится в официальном заявлении Гарета Уорда, распространенном в социальных сетях.