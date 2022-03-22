Москва, 6 июня, 2005, 11:52 — ИА Регнум. По данным ГПУ "Мосэкомониторинг" сегодня в утренние часы вблизи автотрасс уровень загрязнения воздуха оценивается как умеренный. Автоматические станции контроля загрязнения атмосферы превышения допустимых норм не зафиксировали. Максимальные уровни загрязнения отмечались в районе Третьего Транспортного кольца Ленинградского и Кутузовского проспектов, Сухаревской площади и ул. Народного Ополчения, здесь концентрации основных загрязняющих веществ находятся в пределах 0,5-0,8 ПДК м.р.

Наиболее благоприятная обстановка отмечается в жилых районах города, не подверженных прямому воздействию автотранспорта. На этих территориях содержание оксида углерода не превышает 0,3 ПДК м.р., оксида азота - 0,2 ПДК м.р., диоксида азота - 0,4 ПДК м.р. Наименьший уровень загрязнения сегодня отмечался на станциях Новокосино, ул. Бутлерова, ул. Шаболовка, ул. Чаянова. Наибольшие концентрации были зафиксированы в Бирюлево, Глебовской ул.

По данным Московского Гидрометеобюро сегодня днем столичный регион будет находиться вблизи холодного атмосферного фронта. Общие метеорологические условия будут способствовать максимальному рассеиванию загрязняющих веществ. Таким образом, дальнейшего роста уровня загрязнения не ожидается, возможно, лишь кратковременное превышение установленных норм вблизи автотрасс в вечерние часы пик на величину порядка 5-10%.

В ближайшие сутки погодные условия в столичном регионе будут формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта. Устойчивый юго-восточный ветер и развитое вертикальное перемешивание воздушных масс будут в полной мере компенсировать выбросы автотранспорта и прочих антропогенных источников выбросов. Таким образом, сложившиеся и ожидаемые условия погоды будут обеспечивать эффективное рассеивание вредных примесей в нижних слоях атмосферы, способствуя сохранению благоприятной экологической обстановки. Вблизи автотрасс сохранится умеренный уровень загрязнения воздуха, в жилых районах города и на территориях не подверженных прямому воздействию автотранспорта концентрации основных загрязняющих веществ не превысят 0,5 ПДК м.р.