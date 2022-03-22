Кемерово, 22 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области ввели дополнительные скидки для пенсионеров. Они смогут приобретать товары по более дешёвой цене.

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«Те пенсионеры, кто пользуются карточкой «Мир», могут прийти в рабочие дни с открытия магазина и до 12:00 (время местное) и приобрести продукты питания со скидкой 15%, — об этом во время прямой линии сегодня, 22 марта, рассказал губернатор Сергей Цивилёв. — Именно как раз в тот момент, когда посетителей в магазинах минимальное количество».

Он отметил, что власти будут и дальше «очень серьёзно контролировать цены».