Бразилиа, , 09:44 — REGNUM Правительство Бразилии объявило о приостановке до конца 2022 года действия налога на импорт этанола и шести продуктов базовой корзины с целью сдерживания растущей инфляции. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что инфляция уже достигла в стране 10,5% в годовом исчислении.

Указанная мера, как подчеркнули в министерстве экономики Бразилии, будет действовать до 31 декабря 2022 года, она направлена на «ослабление инфляционного давления, вызванного пандемическими условиями» и ситуацией на Украине.