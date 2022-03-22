Чебоксары, 22 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Чувашия в условиях санкционного давления получит почти 245 млн рублей из федерального бюджета на поддержку рынка труда. Это следует из документа о распределении средств, подписанного главой правительства России Михаилом Мишустиным, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Всего регионам из федеральной казны направят более 39 млрд рублей на предупреждение безработицы в условиях введённых в отношении России зарубежных санкций. Чувашия получит 244 974,1 тыс. рублей федеральной поддержки.

Согласно распоряжению, 187 287,6 тыс. рублей республика получит для реализации дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда, остальные 57 686,5 тыс. рублей направят на финансирование региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

По данным министерства труда Чувашии, на 21 марта 2022 года в регионе официально зарегистрировано 4596 безработных, уровень безработицы по отношению к численности рабочей силы составил 0,76%. С начала года трудоустроены 3655 человек.

По информации Чувашстата, в ноябре 2021 года — январе 2022 года показатель общей безработицы по методологии МОТ оценивался на уровне 4,1%, коэффициент напряжённости на рынке труда — 0,38 единиц.