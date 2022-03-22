Губернатор Кузбасса назвал тех, кто «разгоняет» стоимость сахара
Кемерово, 22 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. У роста цен на сахар несколько причин. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв во ходе прямой линии сегодня, 22 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«В том числе ажиотажная покупка сахара впрок, — подчеркнул он. — Сахар — это биржевой товар, в России он торгуется на Санкт-Петербургской и Московской биржах. Соответственно, когда появляется спрос — повышается цена. На заводах сахара достаточно, на оптовых складах сахар тоже есть. Это чисто ажиотажный подъём цен на такой важный продукт».
Он обратился к жителям региона с вопросом: «ведь сахара мы сейчас немного потребляем, зачем его брать впрок и разгонять стоимость?»