Мадрид, 22 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Программа по защите автомобильного грузового транспорта Испании не планирует прекращать бессрочную забастовку. Об этом пишет агентство EFE.

Забастовка

Дальнобойщики отказались прекращать протест, который напрямую влияет на цепочку поставок в стране, несмотря на помощь правительства страны в размере 500 млн евро, которая была выделена для компенсации роста цен на топливо.

Ранее правительство также взяло на себя обязательство перед Национальным комитетом автомобильного транспорта, который она считает единственным авторитетным собеседником в транспортном секторе и членом которого Программа по защите грузового автотранспорта не является, обеспечить эффективное снижение цен на дизельное топливо для грузоперевозчиков с 1 апреля.