Лас-Вегас, США, 22 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» обменял российского нападающего Евгения Дадонова в «Анахайм Дакс». Об этом 22 марта сообщает пресс-служба лиги.

Basevych Andrey Евгений Дадонов

В обмен «Вегас» получит защитника Джона Мура, также права на форварда Райана Кеслера. «Анахайму» достанется выбор во втором раунде драфта 2023 или 2024 года.

Дадонов выступал за «Вегас2 с 2021 года. В текущем сезоне он сыграл 62 матча, в которых набрал забросил 15 шайб и отдал 12 результативных передач.

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