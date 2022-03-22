Ульяновск, 22 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Ульяновская область получит федеральные средства на поддержку рынка труда и переобучение работников предприятий, находящихся под риском увольнения. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Между регионами распределили свыше 39 млрд рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях санкционного давления. В том числе в Ульяновскую область будет направлено 252 006,7 тыс. рублей: 192 668,6 тыс. рублей выделено региону для реализации дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда, 59 338,1 тыс. рублей предусмотрено на обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в телеграм-канале заявил, что федеральные средства направят на создание временных рабочих мест и организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто стоит на бирже труда. Глава региона поручил профильным ведомствам «представить детальный план распределения этих средств».

«Для Ульяновской области это ощутимая помощь в нынешних экономических условиях», — подчеркнул губернатор.