Даллас, США, 22 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Российский хоккеист Владислав Наместников перешёл из «Детройт Ред Уингз» в «Даллас Старз» в результате обмена. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба «Далласа».

(сс) DalStars9 Хоккеист команды «Даллас Старз»

Отмечается, что в обмен «Детройт» получит право выбора в четвёртом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022 года. При этом «Детройт» будет выплачивать половину зарплаты Наместникова до завершения сезона 2021/22.

Наместников играл за «Детройт» с февраля 2020 года. В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 29-летний форвард провёл 60 матчей, в которых забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач.