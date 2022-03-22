Иркутск, 22 марта, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Иркутская компания «Фармасинтез» подала заявку в Минздрав РФ на регистрацию препарата от коронавируса — «Ковипир». Это капсулы в дозировке 200 мг и 400 мг., информирует ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Напомним, что ГК «Фармасинтез» является одним из крупнейших в России производителей социально значимых лекарств. На его заводах делают препараты против онкологии, ВИЧ, туберкулёза и гепатита. роизводственные мощности представлены пятью современными высокотехнологичными заводами в городах: Иркутск, Уссурийск, Санкт-Петербург, Братск, Тюмень.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2022 года Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на второй воспроизведенный лекарственный препарат «Ремдесивир» российской компании «Р-Фарм» в размере 3840 рублей за упаковку.

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