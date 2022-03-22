Сент-Пол, США, 22 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Sarah Connors «Миннесота Уайлд»

В составе «Миннесоты» шайбы забросили нападающие Николя Делорье, Райан Хартман и защитник Мэтт Дамба.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 78 очков. «Вегас» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 72 очками.

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