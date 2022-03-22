Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге зафиксировали самый теплый день с начала года. Днем в понедельник, 21 марта температура воздуха в городе на Неве поднялась до +10,2 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Весенний Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, во вторник, 22 марта, благодаря северо-восточной периферии антициклона сохранится теплая погода.

«Это станет причиной малооблачной и сухой погоды, это уже 15 подряд сухой день в Санкт-Петербурге», — отметил синоптик.

Температура воздуха составит +6…+8 градусов, по Ленобласти +4…+9 градусов. Ветер западный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 774 мм рт. ст., что выше нормы.

«Среда не принесёт заметных погодных перемен», — добавил Леус.

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