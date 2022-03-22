Денвер, США, 22 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

DalStars9 Валерий Ничушкин

В составе «Колорадо» дубль оформил нападающий Микко Рантанен, ещё одну шайбу забросил Натан Маккиннон. Российский форвард Валерий Ничушкин отдал одну результативную передачу.

В составе «Эдмонтона» точными бросками отметились нападающие Кайлер Ямамото и Эвандер Кейн.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 95 очков. «Эдмонтон» идёт на седьмом месте в Западной конференции с 75 очками.

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