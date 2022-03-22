Ершов, Саратовская область, 22 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. После повреждения кровли жилого дома в городе Ершове организована проверка. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Порыв ветра. Жан-Франсуа Милле. 1871-1873

В доме по улице Мелиоративной 21 марта была повреждена кровля двухэтажного многоквартирного жилого дома. Сильными порывами ветра с кровли сорвана крыша на площади 50 кв. метров. В доме проживают 27 человек, из них семеро несовершеннолетних.

Прокуратура проводит проверку состояния общего имущества многоквартирного дома и обеспечение прав жильцов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области семья лишилась возможности проживать в принадлежащей им квартире в результате частичного обрушения конструкций многоквартирного дома.

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