В Саратовской области в многоквартирном жилом доме ветром сорвало крышу
Ершов, Саратовская область, 22 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. После повреждения кровли жилого дома в городе Ершове организована проверка. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.
В доме по улице Мелиоративной 21 марта была повреждена кровля двухэтажного многоквартирного жилого дома. Сильными порывами ветра с кровли сорвана крыша на площади 50 кв. метров. В доме проживают 27 человек, из них семеро несовершеннолетних.
Прокуратура проводит проверку состояния общего имущества многоквартирного дома и обеспечение прав жильцов.
ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области семья лишилась возможности проживать в принадлежащей им квартире в результате частичного обрушения конструкций многоквартирного дома.
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