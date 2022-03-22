Калуга, 22 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Калужской области существенные изменения закупочных цен и отсутствие поставщиков стали основными причинами низкого темпа заключения контрактов министерствами и ведомствами для осуществления региональных проектов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания регионального правительства.

Иллюстрация пресс-службы правительства Калужской области

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В области на реализацию 46 региональных проектов в рамках нацпроектов выделено около 20 млрд рублей. В настоящее время общая сумма контрактных обязательств в области составляет 6,3 млрд рублей, или 60% от запланированной суммы, подлежащей контрактации. В лидерах по заключению контрактов — областные министерства спорта и цифрового развития. В отстающих — министерство образования и науки, министерство здравоохранения, министерство экономического развития и промышленности, министерство природных ресурсов и экологии, министерства труда и социальной защиты, служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей.

Губернатор Владислав Шапша поручил использовать гибкие механизмы, предложенные правительством России, в том числе производить закупки у единственного поставщика.

«Вопросов много, и нужно сконцентрировать все свои усилия, чтобы оперативно исправить ситуацию», — отметил Владислав Шапша.