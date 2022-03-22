Благовещенск, 22 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Геополитическая ситуация не повлияет на сельское хозяйство Амурской области. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона Олег Турков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе ведомства.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Аграрии вышли на поля

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В Приамурье посевные площади будут увеличены на 200 тыс. га. Больше станут садить сои, зерновых, в том числе кукурузы, картофеля и других овощей. Всего в регионе под сельхозкультуры используют 1,2 млн га земли.

«Ожидаем, что посевная в текущем году пройдёт в оптимальные сроки — в начале апреля начнётся сев ранних зерновых культур, в первую очередь ячменя. На сегодняшний день обеспеченность семенами в регионе составляет 100%, земля подготовлена на 90%», — отметил Олег Турков.

Сельхозтехнику компании региона используют в основном отечественную, подчеркнул он, поэтому санкции на их работу не повлияют.

Как сообщало ИА REGNUM, урожайность в Приамурье в 2021 году была выше, чем в 2020 году, не смотря на наводнение. Тем не менее, сельхозпроизводителям был нанесён урон паводком, общие потери оценивались в 935 млн рублей.