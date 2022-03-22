Токио, 22 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Правительство Японии призывает жителей страны экономить электричество в связи с остановкой работы нескольких местных тепловых электростанций (ТЭС) из-за произошедшего 16 марта землетрясения. Об этом 22 марта заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«Мы призываем к максимальной экономии электричества. Этого можно добиться за счет понижения температуры обогрева в помещениях и выключения света», — сказал он в эфире телеканала NHK.

По его словам, восстановление работы ТЭС может занять до нескольких месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 16 марта в префектуре Фукусима произошло землетрясение магнитудой 7,3, в результате чего не менее трех человек погибли и порядка 200 пострадали.

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