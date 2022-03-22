Южно-Сахалинск, 22 марта, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Власти Сахалина заявили, что по результатам мониторинга социально значимых товаров местных производителей, несмотря на растущие затраты, предприятия продолжают сдерживать цены и объяснили почему подорожали некоторые продукты питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Цены растут

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По заверениям чиновников, по результатам мониторинга, они зафиксировали рост цен на свежую капусту и молочную продукцию.

Власти региона заверили население, что цены на капусту поднялись из-за увеличения сезонных затрат на хранение и предпродажную подготовку товара. А вот на кисломолочную продукцию стоимость в магазинах увеличилась из-за подорожания упаковки из импортного сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалин в ближайшее время ожидается крупная поставка сахара — в островной регион доставят 1,1 тыс. тонн песка. Запас сахара в области на 22 марта составляет 244 тонны.