Горно-Алтайск, 22 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Республике Алтай продолжает улучшаться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшую неделю число новых случаев инфицирования снизилось на 19,1%.

Дарья Драй ИА REGNUM В масках и перчатках

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«В связи со стабилизацией ситуации в России продолжают постепенно снимать коронавирусные ограничения, в ряде регионов отменили и обязательный масочный режим», — отметил на заседании оперштаба глава республики Олег Хорохордин.

Однако в самом Горном Алтае, по словам главного санврача региона Леонида Щучинова, говорить об отмене масок пока рано. Кроме того, здесь сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, а возвращающимся из-за границы гражданам необходимо размещать данные на портале Госуслуг.