Киев, 22 марта, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет продолжен до тех пор, пока это возможно технически. Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Gazprom.ru Украинский транзит газа

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«Вопрос транзита через Украину в Европу очень сложный. Он обсуждается на высочайшем политическом уровне и не только на Украине», — цитирует слова Витренко Bloomberg TV.

По словам руководителя компании, сейчас решение заключается в том, что транзит газа продолжится, пока это технически возможно.