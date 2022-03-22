Ульяновск, 22 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области подсчитали число добровольцев, которые помогали жителям региона в условиях пандемии коронавируса. В волонтёрскую деятельность были вовлечены свыше 13 тыс. человек, сообщается на сайте Законодательного собрания региона по итогам отчёта министра молодёжного развития Артема Мирошникова.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Волонтеры

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По данным ведомства, в 2021 году в волонтёрской деятельности приняли участие более 28 тыс. молодых людей, в том числе в условиях пандемии коронавируса вовлечены в добровольческое движение более 13 000 человек и создано 25 центров поддержки добровольчества.

Помимо этого, прошёл грантовый конкурс, победители которого получат субсидии на реализацию проектов в сфере добровольчества. По итогам отбора в 2022 году из федерального бюджета будут предоставлено около 7 млн рублей на реализацию семи проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в память о 19-летнем волонтёре-медике учреждён знак «За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой». Девушка училась на медика и, несмотря на тяжёлое заболевание, до последнего помогала жителям региона в условиях пандемии коронавируса. Награда вручается волонтёрам Ульяновской области.