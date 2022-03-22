Владивосток, 22 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Аграрии Приморья планируют увеличить посевную площадь на более чем 6 тыс. га — это позволит обеспечить край собственной продукцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Светлана Шаповалова Аграрии

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На проведение весенних полевых работ сельхозпроизводителям выдано краткосрочных льготных кредитов на общую сумму 1,8 млрд рублей. На эти средства они закупают семена, удобрения, технику, топливо, запчасти.

«Важно выполнить план, собрать хороший урожай и в условиях санкций обеспечить жителей края собственной продукцией», — сказал министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае оценили состояние озимых. Они внушают оптимизм. Их состояние позволяет надеяться на хороший урожай.