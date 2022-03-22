Ульяновск, 22 марта, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области в очередной раз снизилось суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации ведомства, 21 марта в регионе лабораторно подтверждено 605 случаев заражения SARS-CoV-2, что на 22 меньше, чем было выявлено сутками ранее, 20 марта (627 случаев). Таким образом, число официально подтверждаемых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией снижается десятые сутки подряд.

С начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 947 455 лабораторных исследований на коронавирус.

Напомним, что в регионе амбулаторно лечатся более 6,3 тыс. ковидных больных. Все они должны быть обеспечены лекарственными препаратами бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области вылечились от ковида 180 798 человек, что составляет 94,72% от числа официально выявленных случаев заражения коронавирусом.