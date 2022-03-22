Москва, 22 марта, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Цена нефти марки Brent 21 марта на Московской бирже продолжила бурно расти и к концу дня поднялась на 4,84% до $108,03 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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Вице-премьер российского правительства Александр Новак 21 марта снова предупредил Запад о последствиях нефтяного эмбарго против России.

Как сообщил Новак, в маловероятном случае введения такого эмбарго, цена нефти вырастет как минимум до $300 за баррель.

Некоторые эксперты, по словам российского вице-премьера, прогнозируют в таком случае цену нефти на уровне $500 за баррель.

Тем временем эксперты крупного международного нефтетрейдера Vitol считают, что на нефтяном рынке сложился дисбаланс между растущим спросом и снижающимся из-за санкций и недостатка инвестиций предложением.

Это позволяет ценам на нефть оставаться выше $100 за баррель. Цена Brent, если в ближайшие дни не опустится ниже $108 за баррель, может подрасти до $110−115.

Сегодня. 22 марта, ожидается коридор цены нефти марки Brent в $107—110 за баррель.

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