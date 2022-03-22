Барнаул, 22 марта, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Председатель комитета Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов («Единая Россия») в эфире передачи «Власть. Действующие лица» 21 марта высмеял действия людей, которые в огромных количествах стали закупать сахар:

Сахар

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«Не успели высохнуть подписи под санкциями — люди бегут в магазин и закупают сахар мешками. Хочу всех успокоить: запасов сахара хватит на всех». Слова парламентария цитирует телеграм-канал АКЗС.

Серов также напомнил, что Алтайский край производит 165−170 тысяч тонн сахара в год.

«Алтайский край в 2021 году произвел 165 тысяч тонн сахара (в 2020 — 170 тысяч тонн). Это примерно по 70 килограммов на жителя. Сахар на складах есть, его запасов достаточно», — подчеркнул парламентарий.

Сергей Серов напомнил, что мощности сельхозпредприятий Алтайского края позволяют обеспечить продовольствием не только наш край, но и другие регионы Сибири и страны, и даже вести торговлю на экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что торговые сети Алтайского края больше не испытывают дефицита сахара, говорили на аппаратном совещании в правительстве региона.

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