Уфа, 22 марта, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Казаки башкирского города Нефтекамск присоединились к сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Уфимско-Табынского отдела Оренбургского казачьего войска.

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В Башкирии продолжается сбор гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой Народных Республик. К акции присоединились казаки хуторского казачьего общества «Хутор Камский», а также жители города Нефтекамска.

«Общими усилиями было собрано около 10 тонн гуманитарного грузи из продуктов питания. После сбора продуктов казаки хутора «Камский» оказали помощь в погрузке и отправке гуманитарной помощи», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из Башкирии в Донбасс прибыла вторая колонна с гуманитарным грузом.