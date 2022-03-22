В Нижневартовске отмечается повышение цен на лекарства
Ханты-Мансийск, 22 марта, 2022, 07:45 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) фиксируется увеличение цен на лекарства от поставщиков в среднем на 20%. Об этом сообщила заместитель главы города по экономике и финансам Ирина Мурашко 22 марта на заседании городского оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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При этом поставки лекарственных препаратов в Нижневартовск продолжаются. Запас медикаментов есть, и он формируется далее. Бесперебойно поставляется в город сахар, но ажиотажный покупательский спрос на данный продукт не спадает, его стоимость доходит в магазинах до 139 рублей за килограмм, отмечает Ирина Мурашко.
Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко констатировал, что рост цен и вымывание товара создаётся в Нижневартовске искусственно.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовске за три дня раскупили годовой запас сахара. Вартовчане мешками разбирают сахар-песок, при этом покупатели проявляют равнодушие к рафинаду.
Нижневартовск является одним из крупнейших центров российской нефтяной промышленности, второй по численности населения город Югры с 278,7 тыс. жителей.