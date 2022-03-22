Иркутск, 22 марта, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 22 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8341 человека, причём вновь 11 из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 280 264 (+968 за сутки). Госпитализированы 1246 (-91 за сутки). В то же время выздоровели 265 520 пациентов (+2434 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 648 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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