Абакан, 22 марта, 2022, 07:20 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 48 носителей коронавируса, с начала 2022 года — 32 446. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 марта в республиканском правительстве.

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За сутки в регионе список выздоровевших после COVID-19 пополнился 172 фамилиями.

Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 0,8, за семь дней — 0,9.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в Хакасии было подтверждено 65 случаев заражения коронавирусом, выздоровели семь человек.