Владивосток, 22 марта, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Рыбоперерабатывающие предприятия Приморья в условиях санкций могут модернизировать производство с помощью господдержки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

(сс) Duangphorn Wiriya Рыба

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В 2022 году на развитие береговой рыбопереработки, аквакультуры в региональном бюджете предусмотрено 36 млн рублей.

«Средства направлены, в том числе, на модернизацию производства, покупку оборудования, лизинг. Это хорошее подспорье для рыбоперерабатывающих предприятий, предприятий аквакультуры в условиях нынешних санкций», — пояснили в агентстве по рыболовству Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, более 30 тыс. тонн сельди выловили рыбаки Приморья с начала года — рыбу реализуют по доступной цене в магазинах края.