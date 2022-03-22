Екатеринбург, 22 марта, 2022, 06:30 — ИА Регнум. В регионах Уральского ФО пока не наблюдается роста безработицы. Об этом на совещании заявил полпред Владимир Якушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Эти данные приведены на 18 марта. При этом влияние санкций, введённых ранее против России, будет иметь отложенный эффект, считает Якушев. По его словам, сейчас важно держать ситуацию на контроле и готовиться к оперативному применению всех мер поддержки занятости.

По данным полпредства, регионы уже получают целевые федеральные средства. Деньги пойдут на переобучение людей и создание временных рабочих мест.