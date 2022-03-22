Владивосток, 22 марта, 2022, 05:16 — ИА Регнум. В Приморье начали сокращение коечного фонда в ковидных госпиталях — на утро 22 марта закрыли 340 мест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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В связи со снижением ежедневного уровня заражений коронавирусом, а также малым числом госпитализаций постепенно ковидные койки закрываются и отделения переводятся на оказание плановой помощи.

«В феврале было развернуто 2908 коек, это самое большое количество мест за все время пандемии в Приморье. На прошлой неделе занятость коек составляла 50%, поэтому принято решение постепенно выводить койки», — пояснила первый замминистра здравоохранения края Тамара Курченко.

Между тем специалисты Роспотребнадзора заявляют, что говорить о превращении COVID-19 в сезонную инфекцию можно будет, когда заболеваемость начнет расти в осенне-зимний период.

За минувшие сутки выявлено 340 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1174 человека, скончались три пациента.

Привились от COVID-19 1 028 002 приморца.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан, которую ввели в октябре 2021 года.