Пекин, 22 марта, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Занятость в Китае оставалась стабильной, а уровень безработицы в городах составил 5,5% в феврале, сообщает агентство Синьхуа.

Антонио Берни. Безработица. 1934

Показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в свежих данных официальной статистики страны. Согласно данным Национального бюро статистики КНР, этот показатель вырос на 0,2 процентных пункта по сравнению с январем.

За первые два месяца этого года в городских районах Китая было создано в общей сложности 1,63 млн новых рабочих мест.